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UzmanparaAltın fiyatlarında kritik gün
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında kritik gün

Para ve emtia piyasalarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0.6, yıllık bazda ise yüzde 7.5 oranında arttı. Peki kritik veri sonrası altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…

10.02.2022 - 09:13 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında kritik gün

Jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler ve küresel enflasyonist eğilim altında fiyatlamaları etkiliyor.

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen kriz küresel bir boyut kazandı. Rusya’nın Ukrayna sınırına askerlerini göndermesiyle birlikte olası bir işgal girişimi ihtimali kuvvetlenirken ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin buna karşı çıkması jeopolitik riskleri körüklüyor.

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Öte yandan Fed’in bahar ayında 2 faiz artırımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Fed’in mart ayında agresif bir faiz artışına gitmeyeceği fiyatlanıyor.

Piyasa beklentisi ise Fed’in mart ayında faizi yüzde 0.25 oranında artırması yönünde. Yüzde 0.50 oranında bir faiz artışı ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Para ve emtia piyasalarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları ocakta aylık bazda yüzde 0.6, yıllık bazda ise yüzde 7.5 arttı.

Piyasa beklentisi ise TÜFE'nin ocakta aylık bazda yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 7.2 oranında artacağı yönündeydi.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ONS ALTINDAN İLK TEPKİ

Geçtiğimiz güne 1827 dolardan başlayan ons altın, 1837 dolara kadar yükseldi ve 1836 dolardan kapandı.

ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte ons altında düşüş hızlandı. Ons altın 1822 dolara kadar geri çekildikten sonra 1830 dolarda dengelendi.

GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 797 liradan başlayan gram altın, 800 lira olan kritik seviyenin üzerine çıktı ve 797 liradan kapandı.

Gram altın ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ons altındaki düşüşe bağlı olarak geri çekildi. Gram altın 793 liraya düştükten sonra toparlanma kaydederek 795 lirada dengelendi.

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