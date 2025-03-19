Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor

Spot piyasada ons altın 3045 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Şu sıralarda ons altın 3038 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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GRAM ALTIN 4000 LİRAYI AŞTI

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altın ve dolar/TL'deki hareketlerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Güne 3580 liradan başlayan gram altın 4000 lirayı aşarak tarihi rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 3572 lira seviyesi test edildi.

Orta Doğu'daki gerilimler ve ticaret belirsizlikleri altının cazibesini artırırken, Wall Street'teki satışlar ve riskten kaçış güvenli liman altını destekledi.

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KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Tarifeler, büyüme ve enflasyonla ilgili endişelerin olduğu mevcut ticaret ortamı, belirsizlikten korunma olarak altının güçlü yönlerine oynuyor" dedi.

Waterer, "Bugün sona erecek FOMC toplantısı sonrası gelecek açıklama, gümrük tarifelerinin büyümeyi nasıl etkileyebileceğine dair artan belirsizliğe yanıt olarak güvercin bir ton alırsa, bu altın fiyatına daha fazla destek sağlayabilir. Ons altının 3.050 doların üzerine çıkması için yeşil ışık olabilir" değerlendirmesini de yaptı.