Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAltın fiyatlarında rekor serisi sürüyor
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün sona erecek faiz toplantısından çıkacak kararı bekleyen piyasalarda altın fiyatları rekor seviyelerden işlem görmeye devam ediyor.

19.03.2025 - 09:22 |
Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor

Spot piyasada ons altın 3045 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Şu sıralarda ons altın 3038 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

Haberin Devamı

GRAM ALTIN 4000 LİRAYI AŞTI 

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altın ve dolar/TL'deki hareketlerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Güne 3580 liradan başlayan gram altın 4000 lirayı aşarak tarihi rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 3572 lira seviyesi test edildi. 

Petrol fiyatları ne kadar oldu?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPetrol fiyatları ne kadar oldu?Haberi Görüntüle

Orta Doğu'daki gerilimler ve ticaret belirsizlikleri altının cazibesini artırırken, Wall Street'teki satışlar ve riskten kaçış güvenli liman altını destekledi. 

Dolar ve euroda son durum ne?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDolar ve euroda son durum ne?Haberi Görüntüle

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Tarifeler, büyüme ve enflasyonla ilgili endişelerin olduğu mevcut ticaret ortamı, belirsizlikten korunma olarak altının güçlü yönlerine oynuyor" dedi. 

Borsa ikinci kez devre kesti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBorsada düşüş sonrası devre kesici uygulandıHaberi Görüntüle

Waterer, "Bugün sona erecek FOMC toplantısı sonrası gelecek açıklama, gümrük tarifelerinin büyümeyi nasıl etkileyebileceğine dair artan belirsizliğe yanıt olarak güvercin bir ton alırsa, bu altın fiyatına daha fazla destek sağlayabilir. Ons altının 3.050 doların üzerine çıkması için yeşil ışık olabilir" değerlendirmesini de yaptı. 

Küresel piyasalarda gözler Fed faiz kararında
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKüresel piyasalarda gözler Fed faiz kararındaHaberi Görüntüle
Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 175'er esir değişimi yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 175'er esir değişimi yapıldı

Motosiklet yayaya çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

Motosiklet yayaya çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti