Dolar ve euroda son durum ne?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 36,6875'ten tamamladı.

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Bugüne 36.69 liradan başlayan dolar/TL 41.00 seviyesinin üzerini test etti. Aynı dakikalarda euro 44.00 lira seviyesinin üzerine çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle varlık fiyatları karışık seyrederken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

ABD Başkanı Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler ve söz konusu ülkelerden gelen misillemeler, jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde risk algısının artmasına neden oluyor.

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Trump'ın tarifeler yoluyla başlattığı ticaret savaşının ABD'de enflasyonist baskıları tetikleyebileceğine ilişkin endişeler varlığını korurken, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın karar sonrası yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Euro Bölgesinde enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunacağını kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104'ün direnç, 103 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.