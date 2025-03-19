Borsa ikinci kez devre kesti

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puana indi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

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BORSADA DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemler saat 10.30'da yeniden başladı.

BORSA GÜN ORTASINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6 değer kaybederek 10.154,35 puana indi.

İKİNCİ KEZ DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Gün ortasının ardından borsada değer kaybının sürmesi nedeniyle endekste ikinci kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemlerin saat 14.38'de yeniden başlayacağı bildirildi.

BORSA 10 BİN PUANIN ALTINA SARKTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi saat 17.17 itibarıyla yüzde 8.93 oranında düşüşle 9836 puan seviyesinden işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL'DAN DEVRE KESİCİ AÇIKLAMASI

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Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 7'yi aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 14.28.10'da tek fiyat emir toplama, 14.33.10'da eşleştirme yapılacak ve 14.38.10'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14.28.10'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14.38.10'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 14.38.10'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 14.38.10'da yeniden başlayacaktır."

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BORSA DÜN DÜŞÜŞLE KAPANMIŞTI

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Yurt içinde İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.