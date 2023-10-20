Altın fiyatlarında 'savaş' etkisi

7 Ekim tarihinde Hamas’ın İsrail’e yaptığı saldırı ve İsrail’in Gazze’ye yoğun bombardıman başlatmasıyla birlikte iki ülke arasında sivil kayıpları arttı. Özellikle İsrail’in saldırılarını şiddetlendirmesi bölgede jeopolitik riskleri artırırken piyasalarda da fiyatlamalar değişti.

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Savaş gibi küresel çapta risk unsuru oluşturacak gelişmeler özellikle piyasalarda güvenli liman talebini artırıyor. Bu tip durumlarda yatırımcılar riskten korunmak için altına yöneliyor. Savaşın baş gösterdiği 7 Ekim tarihinden bu yana altın fiyatlarında sert hareketler gözlendi.

PİYASADA SON 3 GÜNDE SERT HAREKET

İsrail’in geçtiğimiz günlerde Gazze’de bir hastaneyi bombalaması savaşın seyrini değiştirdi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’in İsrail’i ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında İsrail’e destek verdiğini açıklaması da piyasaları hareketlendirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Son olarak geçtiğimiz gün İsrail, Gazze’de bir kiliseyi bombaladı. Son yaşanan gelişmeler bölgede tansiyonu yükseltti. Savaşın şiddetlenmesi ile birlikte altın fiyatları daha da yükseldi.

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Geçtiğimiz güne 1947 dolardan başlayan ons altın 1977 dolar seviyesini görerek önemli bir yükseliş kaydetti. Ons altın günü 1974 dolardan kapattı.

Bugüne 1974 dolardan başlayan ons altın 1985 doları görerek 20 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ons altında gün içerisinde en düşük 1972 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Gram altın çarşamba günü 1753 lirayı görerek rekor kırmıştı. Dün 1776 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden açılan gram altın gün içerisinde bu seviye civarında hareket etti. Bugün ise gram altın fiyatı yeni zirve seviyeyi test etti.

Haftanın son işlem gününe 1776 liradan başlayan gram altın 1789 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 1767 lira seviyesi görüldü. Böylelikle son 3 işlem gününde gram altında yüzde 2’den fazla değer kazancı yaşandı.