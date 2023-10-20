Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun bu yaz düşüşe geçmesinden memnun olduğunu ve Fed'in ekonomik faaliyetlerin güçlendiğine dair açık bir kanıt görmediği sürece faiz oranlarını tekrar yükseltmesinin pek olası olmadığını ifade etti.

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New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Powell, "Belirsizlikler ve riskler ile geldiğimiz nokta göz önüne alındığında komite dikkatli bir şekilde ilerliyor. Son aylarda gelen veriler Fed'in istikrarlı enflasyon ve güçlü istihdamı sürdürme hedeflerinin her ikisine yönelik ilerlemenin devam ettiğine işaret ediyor" dedi.

"Bu gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz çünkü finansal koşullardaki kalıcı değişiklikler para politikasının izleyeceği yol üzerindeki etkileri" diye konuşan Powell, "Faizlerin tekrar artırılıp artırılmayacağı ve ne kadar süreyle mevcut seviyelerde tutulacağı konusunda alınacak kararları gelen verilerin bütünü, gelişen görünüm ve risk dengesi belirleyecek" dedi.

Powell haziran ayından bu yana enflasyonda görülen yavaşlamayı "çok olumlu bir gelişme" olarak nitelendirirken eylül ayı verileri "biraz daha az cesaret vericiydi" dedi.