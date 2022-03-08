Geri Dön
UzmanparaAltın fiyatlarında sert hareket
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında sert hareket

Dünyanın gözü kulağı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta olmaya devam ederken, altın fiyatları bugün yukarı yönlü hareketiyle yatırımcıların dikkatini çekti. Peki değerli metal altındaki sert yükselişin sebebi ne? İşte detaylar...

08.03.2022 - 09:12 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında sert hareket

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 13 gündür devam ediyor. Rusya’nın küresel çapta petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunması, savaşın getireceği tedarik zincirindeki sıkıntılar ile arz kısıntıları endişelere neden oluyor. 

EMTİA FİYATLARI RALLİ YAPTI

Geçtiğimiz gün ABD ile müttefik ülkelerin Rusya’ya yönelik petrol ambargosunu görüşmesi emtia fiyatlarının ralli yapmasına neden oldu. Petrol fiyatı 139 doların üzerine çıkarak 14 yılın zirvesine ulaşırken, Avrupa’da doğal gaz 345 euro ile tüm zamanların rekorunu kırdı. 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Altının yanı sıra değerli metallerde de sert yükselişler görüldü. Paladyum, çinko ve bakır gibi emtialar tarihi zirve seviyelere ulaştı.

ONS ALTINDA 1.5 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 2 bin dolar seviyesini aşarak sert yükseliş kaydetti ve 1995 dolardan kapandı.

Bugüne 2003 dolardan başlayan ons altın 2027 doları aşarak 1.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın gün içerisinde en düşük 1985 doları gördü.

Ons altın en son 2020 yılı Ağustos ayında pandemin getirdiği belirsizlikler, dünya çapında vatandaşların evlerine kapanması ve ticari faaliyetlerin kısıtlanmasıyla 2 bin dolar seviyesinin üzerini görmüştü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELER ÇOK KRİTİK

Analistler 2 bin doların üzerine çıkan ons altın için direnç olarak 2028 dolar seviyesini işaret ediyor. Buranın geçilmesi halinde ise yukarı hareketin 2073 dolara kadar devam etme potansiyeli olduğu vurgulanıyor.

Aşağı hareketlerde ilk destek ise 1976 dolar/ons seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELYİOR?

Özellikle enflasyonist ortamlarda, savaş, pandemi gibi durumlarda emtia fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcıların belirsizlik durumunda riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olarak görülen altına yöneldiği görülüyor. Özellikle son dönemde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları jeopolitik riskleri körükleyerek altın fiyatlarının tırmanışa geçmesinde etkili oldu.

GRAM ALTIN YÜZDE 2'YE YAKIN PRİMLENDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün gram altın 925 liraya kadar yükseldikten sonra 924 lira seviyesinden kapandı. 

Gram altın haftanın ikinci işlem gününe 924 liradan başladı. Gram altın, ons altındaki sert hareketin etkisiyle birlikte 941 lira seviyesine ulaşarak yüzde 2'ye yakın değer kazandı. Gram altın gün içerisinde en düşük 916 lirayı gördü.

Dolar bugün ne kadar oldu?
İlgili Haber
Dolar bugün ne kadar oldu?
Nikelin fiyatı rekor kırdı
İlgili Haber
Nikelin fiyatı rekor kırdı
Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
'Bedelini ağır ödeyeceksiniz!' Savcı değişti, istenen ceza değişti
Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
Kış şimdi geliyor son 48 saat! 30 santim kar yağacak
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
'Bedelini ağır ödeyeceksiniz!' Savcı değişti, istenen ceza değişti
'Bedelini ağır ödeyeceksiniz!' Savcı değişti, istenen ceza değişti
Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
Kış şimdi geliyor son 48 saat! 30 santim kar yağacak
Kış şimdi geliyor son 48 saat! 30 santim kar yağacak
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta