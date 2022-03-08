Altın fiyatlarında sert hareket

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 13 gündür devam ediyor. Rusya’nın küresel çapta petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunması, savaşın getireceği tedarik zincirindeki sıkıntılar ile arz kısıntıları endişelere neden oluyor.

EMTİA FİYATLARI RALLİ YAPTI

Geçtiğimiz gün ABD ile müttefik ülkelerin Rusya’ya yönelik petrol ambargosunu görüşmesi emtia fiyatlarının ralli yapmasına neden oldu. Petrol fiyatı 139 doların üzerine çıkarak 14 yılın zirvesine ulaşırken, Avrupa’da doğal gaz 345 euro ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Altının yanı sıra değerli metallerde de sert yükselişler görüldü. Paladyum, çinko ve bakır gibi emtialar tarihi zirve seviyelere ulaştı.

ONS ALTINDA 1.5 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 2 bin dolar seviyesini aşarak sert yükseliş kaydetti ve 1995 dolardan kapandı.

Bugüne 2003 dolardan başlayan ons altın 2027 doları aşarak 1.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın gün içerisinde en düşük 1985 doları gördü.

Ons altın en son 2020 yılı Ağustos ayında pandemin getirdiği belirsizlikler, dünya çapında vatandaşların evlerine kapanması ve ticari faaliyetlerin kısıtlanmasıyla 2 bin dolar seviyesinin üzerini görmüştü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELER ÇOK KRİTİK

Analistler 2 bin doların üzerine çıkan ons altın için direnç olarak 2028 dolar seviyesini işaret ediyor. Buranın geçilmesi halinde ise yukarı hareketin 2073 dolara kadar devam etme potansiyeli olduğu vurgulanıyor.

Aşağı hareketlerde ilk destek ise 1976 dolar/ons seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELYİOR?

Özellikle enflasyonist ortamlarda, savaş, pandemi gibi durumlarda emtia fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcıların belirsizlik durumunda riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olarak görülen altına yöneldiği görülüyor. Özellikle son dönemde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları jeopolitik riskleri körükleyerek altın fiyatlarının tırmanışa geçmesinde etkili oldu.

GRAM ALTIN YÜZDE 2'YE YAKIN PRİMLENDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün gram altın 925 liraya kadar yükseldikten sonra 924 lira seviyesinden kapandı.

Gram altın haftanın ikinci işlem gününe 924 liradan başladı. Gram altın, ons altındaki sert hareketin etkisiyle birlikte 941 lira seviyesine ulaşarak yüzde 2'ye yakın değer kazandı. Gram altın gün içerisinde en düşük 916 lirayı gördü.