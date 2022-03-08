Nikelin fiyatı rekor kırdı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli nikel seans başında %111 artarak 101.365 dolar/tona çıktı. Nikel kontratında işlemler günün geri kalanı için durduruldu.

LMESelect platformunda ve seans salonunda nikel işlemi yapılmayacak. Teminatlar 7 Mart kapanış fiyatına göre hesaplanacak.

LME tarafından yapılan açıklamada nikel harici diğer kontratlarda işlemlerin normal şekilde devam edeceği vurgulandı.

Analistler Rusya'ya karşı yaptırımların hızla uygulamaya sokulması, Moskova'yı küresel ticaretten uzaklaştırma çabalarının ve Rus petrol ithalatını yasaklama girişimlerinin endişeleri artırdığını belirtti. Öte yandan lojistik kesintiler de emtia piyasalarını altüst etti.

LME'de çinko ve kalay sırasıyla 4.896 dolar ve 50.510 dolar/ton ile rekor seviyelere çıktı.

Bakır ise %3,6 artarak 10.648 dolar/tona yükseldi.