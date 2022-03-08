Geri Dön
UzmanparaNikelin fiyatı rekor kırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri Nikelin fiyatı rekor kırdı

Nikelin fiyatı rekor kırdı

Nikelin fiyatı Doğu Avrupa'daki tansiyonun soğuma belirtisi göstermemesi ve Rusya'ya karşı artan yaptırımların tedarikte aksama endişelerini körüklemesi nedeniyle bugün tarihinde ilk kez 100.000 dolar/ton seviyesini geçerek iki katından fazla arttı.

08.03.2022 - 11:36 |
Nikelin fiyatı rekor kırdı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli nikel seans başında %111 artarak 101.365 dolar/tona çıktı. Nikel kontratında işlemler günün geri kalanı için durduruldu.

LMESelect platformunda ve seans salonunda nikel işlemi yapılmayacak. Teminatlar 7 Mart kapanış fiyatına göre hesaplanacak.

LME tarafından yapılan açıklamada nikel harici diğer kontratlarda işlemlerin normal şekilde devam edeceği vurgulandı.

Analistler Rusya'ya karşı yaptırımların hızla uygulamaya sokulması, Moskova'yı küresel ticaretten uzaklaştırma çabalarının ve Rus petrol ithalatını yasaklama girişimlerinin endişeleri artırdığını belirtti. Öte yandan lojistik kesintiler de emtia piyasalarını altüst etti.

LME'de çinko ve kalay sırasıyla 4.896 dolar ve 50.510 dolar/ton ile rekor seviyelere çıktı.

Bakır ise %3,6 artarak 10.648 dolar/tona yükseldi.

    Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
    'Bedelini ağır ödeyeceksiniz!' Savcı değişti, istenen ceza değişti
    Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
    Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
    ‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
    Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
    Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
    Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
    Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
    'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
    Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
    Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
    Suikast korkusu! Soğuğa dayanıklı, sıcakta terlemeyen koruma ordusu...
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
    Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
    'Bedelini ağır ödeyeceksiniz!' Savcı değişti, istenen ceza değişti
    'Bedelini ağır ödeyeceksiniz!' Savcı değişti, istenen ceza değişti
    Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
    Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
    Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
    Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
    ‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
    ‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
    Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
    Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
    Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
    Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
    Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
    Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
    Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
    Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
    'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
    'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
    Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
    Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
    Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
    Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
    Suikast korkusu! Soğuğa dayanıklı, sıcakta terlemeyen koruma ordusu...
    Suikast korkusu! Soğuğa dayanıklı, sıcakta terlemeyen koruma ordusu...
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta