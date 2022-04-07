Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün açıklanan Fed toplantı tutanaklarındaydı. 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları yayınlandı.

Tutanaklarda Fed yetkilileri aylık 95 milyar dolar büyüklüğünde bilanço daraltmasına yönelik bir plan üzerinde anlaşmaya vardı. Bu gelişmeyle birlikte Fed’in 9 trilyon dolar olan bilançosu yıllık bazda 1 trilyon dolar azaltılacak.

FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Birçok Fed yetkilisi ise bir veya birkaç kez 50 baz puanlık bir faiz artışının garanti olduğu yönünde görüş bildirdi. Tüm katılımcılar enflasyon baskılarında ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde daha fazla yukarı yönlü riske karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

ONS ALTINDA FED TUTANAKLARI ETKİSİ

Geçtiğimiz güne 1923 dolardan başlayan ons altın Fed tutanaklarının yayınlanmasının ardından kısa süre içerisinde 1915 dolara kadar geri çekildi. Günün geri kalanında kayıplarını telafi eden ons altın önceki kapanış seviyesine göre hafif primlenerek 1925 dolardan kapandı.

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Bugüne 1925 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1920 dolar, en yüksek ise 1927 dolar seviyeleri görüldü.

Fed’in bilançosunu daha hızlı daraltacağını açıklanması ve faiz artışına ilişkin verilen şahin mesajların ardından ons altında baskı artarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin jeopolitik etkisi altın fiyatlarının sert düşmesini engelliyor. Fed’den sıkı para politikasına yönelik mesajlar gelmesine rağmen ons altında büyük kayıplar görülmüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz güne 909 liradan başlayan gram altın Fed tutanaklarının yayınlanmasının ardından ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 907 liraya kadar geri çekildikten sonra toparlanma kaydederek 910 liradan kapandı.

Bugüne 910 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif primli seyrederek 912 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 908 lira, en yüksek ise 913 lira seviyeleri görüldü.