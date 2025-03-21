Altın fiyatlarında son durum ne?

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 3 bin 701 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 3 bin 701 lira seviyesinde bulunuyor.

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Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 280 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 29 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin ABD’de enflasyonist baskıları tetikleyebileceğine yönelik endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın tarifelerin enflasyonla mücadelede ilerlemeyi yavaşlatabileceğine işaret etmesi güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, tarifeler ekonomiye yansımaya başlarken faiz oranlarının düşürülmesinin daha iyi olacağını belirterek, Fed'e "doğru olanı yapın" çağrısında bulundu.

Analistler, Trump'ın mevcut koşullarda faiz indirimlerinin faydalı olacağı yönündeki açıklamalarının, enflasyonla mücadelede bugüne kadar önemli kazanımlar elde eden Fed yönetimiyle arasında bir uyuşmazlık oluşabileceği endişelerini diri tuttuğunu belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin destek, 3 bin 50 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.