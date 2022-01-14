Altın haftayı kazançla tamamlamaya yöneldi

Altın fiyatları ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yön buldu. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yıllık bazda yüzde 7 oranında yükselerek 40 yılın zirvesine ulaştı.

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Özellikle pandemi döneminde hükümet teşvikleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) genişlemeci para politikası izlemesi genel fiyat düzeyinde bozulmalara yol açtı. ABD’de enerji ve gıda fiyatlarının yükseliş kaydetmesi enflasyonu körüklüyor.

ONS ALTIN PRİMLİ SEYİRDE

Çarşamba günü ABD enflasyonu sonrası ons altın fiyatı 1828 dolar seviyesine kadar yükseldi. Perşembe günü ise 1811 dolara kadar geri çekilen ons altın 1821 dolardan kapandı.

Haftanın son işlem gününe ise 1820 dolardan başlayan ons altın, şu dakikalarda 1823 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1819 dolar, en yüksek ise 1829 dolar seviyeleri görüldü.

ABD’de enflasyonun tırmanışa geçmesi sonrası ons altın fiyatı haftayı kazançla tamamlamaya yöneldi.

6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 94.610 seviyesine kadar geri çekildi. Doların zayıflaması ise altın fiyatını destekledi.

Bu hafta Fed’in para politikasını sıkılaştıracağına yönelik mesajlar vermesi altın fiyatlarında büyük bir etki yaratmadı. Bu gelişmeyle birlikte piyasaların faiz artışını çoktan fiyatladığı ifade ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kuru ve ons altındaki fiyat hareketlerinden etkilenerek karışık bir seyir izliyor.

Geçtiğimiz güne 777 liradan başlayan gram altın, 802 liraya kadar yükseldi ve 795 lira seviyesinden kapandı.

Gram altın haftanın son işlem gününe 795 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda 795 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 792 lira, en yüksek ise 800 lira seviyeleri görüldü.