Altın piyasasında Fed baskısı sürüyor

Piyasalar Fed'in agresif sıkılaşmasına odaklanırken, dolardaki ralli altında baskı yaratmaya devam ediyor. Nisan ayında Ocak ayından bu yana ilk kez aylık düşüş kaydeden spot altın Mayıs ayına da düşüşle başladı. Spot altının onsu 1.853 dolar seviyesini test etti.

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Küresel piyasalarda birçok varlık sınıfında olduğu gibi altında da gözler Çarşamba günü açıklanacak Fed kararına çevrildi.

Piyasa aktörleri Fed'in bu toplantıda 50 baz puan artış yapmasını beklerken, Haziran toplantısında 75 baz puanlık artış da fiyatlanıyor.

Bu fiyatlamalar dolardaki ralliyi de destekledi. Doların güçlenmesiyle Dolar/TL kuru da 14,90 seviyesini test etti. Dolardaki güçlenme ile gram altın fiyatları da 890 TL civarında tutunmaya devam etti.

Commerzbank Analisti Daniel Briesemann, finansal yatırımcıların dolardan çekildiğini belirtti. Briesemann, yatırımcıların merkez bankaları toplantılarına çevrildiğine dikkat çekti.