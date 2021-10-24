Altın, Powell’ın açıklamalarıyla yön buldu

Para ve emtia piyasaları küresel bazda yaşanan kritik gelişmelerin etkisiyle birlikte dalgalı bir seyir izledi. Özellikle tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları dünyada enerji fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirirken, bu durum enflasyonist eğilimi giderek artırıyor.

Ülkeler pandeminin açtığı yaraları sarmak için paranın musluğunu açarken, merkez bankalarının genişlemeci politikalarıyla piyasaları fonlaması küresel bazda enflasyonun tırmanışa geçmesine neden oluyor. Bunun üzerine bir de yüksek enerji maliyetlerinin eklenmesi durumu iyice ciddileştiriyor.

Küresel çapta yaşanan gelişmeler ise altın fiyatları üzerinde etkisini oldukça hissettiriyor. Özellikle ABD ekonomisine yönelik gidişat, ons altın üzerinde fiyatlamaları etkiliyor.

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon ve sanayi üretimi verilerinin beklentileri karşılamamasıyla birlikte ons altın 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini aşmıştı.

ONS ALTIN POWELL’IN AÇIKLAMALARIYLA YÖN BULDU

Bu hafta ise genel olarak 1760-1790 dolar bandı arasında seyreden ons altın, cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara vereceği mesajların öncesinde 1790 dolar seviyesinden 1815 dolara kadar yükseldi.

Yaklaşık olarak 4 saat içerisinde 25 dolar artan ons altın, Powell’ın varlık alımlarına yönelik açıklamaları sonrası düşüşe geçti. 1815 dolar seviyesinden geri çekilme gösteren ons altın, haftayı 1793 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise ons altın, yüzde 1.4 oranında değer kazandı.

‘VARLIK ALIMLARINDA AZALTMA YOLUNDAYIZ’

Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü yaptığı konuşmada piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell, bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade ederken, faiz oranlarında artışa ilişkin düşüncenin olmadığını kaydetti.

ONS ALTIN 32 DOLAR DÜŞTÜ

Powell’ın açıklamalarının öncesinde 1815 dolar seviyesinde bulunan ons altın, bu gelişmeyle birlikte ani bir düşüş gösterdi. Altının ons fiyatı 32 dolar birden azalarak, 1783 dolara kadar geri çekildi.

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GRAM ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI

Yurt içinde ise dolar kurunda yükselme eğilimi ve ons altında görülen toparlanma gram altın fiyatını destekledi.

Pazartesi gününe 526 liradan başlayan gram altın, haftanın son iki işlem gününde kazançlarını artırarak, 561 lira seviyesine kadar yükseldi.

Genel olarak primli seyrin hakim olduğu gram altın, haftayı 553 lira seviyesinden tamamladı.

Öte yandan Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,28 kazançla 558,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,23 artışla 3.698,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 850,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 903,00 liraya çıktı.