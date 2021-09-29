Altın ve dolar bugün ne kadar oldu?

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerçekleşen artış ve buna bağlı olarak doların güç kazanmasıyla ons altında sert fiyat hareketleri görülmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün 1.56 seviyesine kadar çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, 17 Haziran tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD tahvillerinde gerçekleşen güçlenme dolar endeksini de etkiledi.

Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi dün 93.8 seviyesine kadar yükseldi. Güçlenme eğilimini bugün de sürdüren dolar endeksi, 93.9'a kadar çıkarak 11 ayın zirvesini gördü.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYEDEN GERİ DÖNDÜ

Tahvil faizlerinde yükseliş ve doların gelişen para birimlerine karşı güç kazanması küresel emtialara olan talebi azalttı. Bu gelişmeyle birlikte dün ons altında sert düşüş görüldü.

Geçtiğimiz güne 1750 dolar seviyesinden başlayan ons altın, öğleden sonra dolardaki güçlenmenin etkisiyle birlikte sert düşüş eğilimi gösterdi. Gün içerisinde satışların derinleşmesiyle birlikte 1727 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın, 1737 dolardan kapandı. Ons altında gün içerisinde kayıp yüzde 1.4 seviyesine ulaştı.

Bugüne ise 1735 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1740 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1733 dolar, en yüksek ise 1742 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN GERİLİYOR

Geçtiğimiz gün ons altında yaşanan geri çekilmeden etkilenerek 493.7 liraya kadar düşen gram altın, bugün önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.49 altında 494.7 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 494.3 lira, en yüksek ise 497.2 lira seviyeleri görüldü.

POWELL PİYASALARA MESAJ VERDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı değerlendirmede enflasyon ve varlık alımlarına ilişkin piyasalara önemli mesajlar verdi.

Powell, enflasyonun kötüleşmesinde arz sorunlarının etkili olduğunu ifade ederken, enflasyonun aşağı çekilebilmesi için bu sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Powell, ABD'de faizin artırılması için barın epey yüksek olduğunu da kaydederken, "Fed varlık alımlarını azaltsa dahi gelecek yıl ortasına kadar devam ettirecek. Eğer tahvil alıyorsak ek teşvik sağlıyoruz" şeklinde konuştu.





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DOLAR VE EURO DÜŞÜYOR

Güne 8.87 liradan başlayan dolar/TL, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.24 altında 8.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.83 lira, en yüksek ise 8.88 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 10.31 lira seviyesinde satıcılı seyrediyor.

POWELL VE LAGARDE’IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Bugün ise para ve emtia piyasaları cephesinde önemli gelişmeler bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşmalar bugün önemle takip edilecek.