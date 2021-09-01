Altın ve dolarda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçerek 1820 dolar seviyesine kadar çıktı. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmelerle birlikte de dolar kurunda düşüş gözlendi.

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Jackson Hole toplantısında Fed yetkilileri varlık alımı programının azaltılması konusunda kesin görüşlerini dile getirirken, Fed Başkanı Powell, varlık alımlarının azaltılması tarihini yıl sonu olarak açıkladı.

Fed Başkanı Powell, varlık alımlarının azaltılmasının direkt olarak faiz artışına gidileceği beklentisi yansıtmaması gerektiğini belirtti. Powell’ın açıklamaları piyasalar tarafından güvercin olarak algılandı.

Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksinde geri çekilmeler gözlenirken, ons altında ise sert yükseliş yaşandı.





ONS ALTIN HAFİF DÜŞÜYOR

Bugün itibarıyla 1820 dolar seviyesinin altında seyreden ons altın önceki kapanışa göre yüzde 0.32 oranında düşüşle 1812 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1811 dolar, en yüksek ise 1818 dolar seviyeleri takip edildi.





GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Ons altındaki fiyat hareketlerinden etkilenmeyen gram altın ise bugün itibarıyla düşüş kaydediyor. Gram altın öğle saatleri itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.48 oranında düşüşle 483 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 482 lira en yüksek ise 486 lira seviyeleri görüldü.





DOLAR VE EURO BÜYÜME VERİSİ SONRASI GERİLEDİ

Fed Başkanı Powell’ın varlık alımları konusundaki açıklamasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmeler ve dolar endeksindeki düşüş, dolar kurunun önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açtı.

Güne hafif primli başlayan dolar ve euro, bugün açıklanan Türkiye ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme verisi sonrası 8.29 lira seviyesine kadar geri çekildi.

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Bugün itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0.03 oranında düşüşle 8.29 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.29 lira en yüksek ise 8.33 lira seviyeleri takip edildi. Euro ise aynı saatlerde 9.80 lira civarında yatay seyrediyor.

ALTIN VE DOLARDA YÖN NE OLACAK?

Öte yandan bugün gelen büyüme verisinin ardından cuma günü ağustos ayı enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise ABD tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Yoğun ekonomik veri gündemi altın ve dolar fiyatları üzerinde yönü tayin edecek önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor.