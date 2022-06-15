Altın yatırımcıları Fed'in faiz kararını bekliyor

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed faiz kararına çevrildi. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puanlık bir faiz artışı da ihtimal dahilinde.

ABD’de geçen hafta açıklanan mayıs ayı enflasyonunun yüzde 8.6 ile rekor kırmasının ardından bu hafta piyasalarda Fed’in daha sert bir faiz artışına gitme ihtimali fiyatlanıyor. Enflasyonun halen yüksek seyretmesi Fed’i zorlarken, bugün verilecek karar hayati önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARINDA ROTA BELLİ OLACAK

Fed beklentiler dahilinde faiz oranını 50 baz puan artırırsa piyasalar zaten bunu çok önceden fiyatladığı için altında sert hareketler görülmeyebilir. Eğer Fed, 75 baz puan faiz artışına giderse altın fiyatlarında baskı artabilir. Fed’in faiz kararı bugün altın piyasasında yönü tayin edecek.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK TAHMİN

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener altın fiyatları için çarpıcı tahminlerde bulundu. Şener birkaç hafta içinde ons altının 1900 dolar seviyesinin üzerine çıkacağını öngörürken, gram altın fiyatının 1000 liranın altına düşmeyeceğini söyledi.

İŞTE KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ ONS ALTINDA SON DURUM

Geçtiğimiz güne 1819 dolardan başlayan ons altın 1805 dolara kadar geriledikten sonra 1808 dolardan kapandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1808 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1818 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1807 dolar, en yüksek ise 1824 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ÜZERİNDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı 1000 lira olan kritik eşiğin üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz güne 1009 liradan başlayan gram altın 1002 liraya kadar geriledikten sonra 1003 liradan kapandı.

Bugüne 1004 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1009 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1001 lira, en yüksek ise 1012 lira seviyeleri görüldü.