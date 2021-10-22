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UzmanparaAltın yatırımcıları kritik gelişmeye odaklandı
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın yatırımcıları kritik gelişmeye odaklandı

Altın fiyatlarında toparlanma eğilimi haftanın son işlem gününde de sürüyor. Özellikle ABD’de enflasyonist eğilimin tırmanışa geçmesi, altının ons fiyatını yukarı yönde etkiliyor. Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma altın fiyatlarında yönü belirleyecek. Peki haftanın son işlem gününde gram altında son durum ne? İşte detaylar…

22.10.2021 - 09:13 | | UZMANPARA
Altın yatırımcıları kritik gelişmeye odaklandı

Küresel piyasalarda altın fiyatları ABD’de enflasyonun yüksek kalacağına dair endişelerle toparlanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon ve sanayi üretimi rakamlarının beklentileri karşılamamasıyla birlikte ons altın 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini aşmıştı.

ONS ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Bu hafta ise 1760 ile 1790 bandında hareketini sürdüren ons altın, genel olarak primli bir seyir izliyor.

Haftanın son işlem gününe 1785 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.60 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1783 dolar, en yüksek ise 1795 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Altının onsu ve dolar kurundaki fiyat hareketleri yurt içinde ise gram altında yönü belirliyor. Bu hafta genel olarak 530 lira civarında seyrini sürdüren gram altın, dün 548 liraya kadar yükseldi ve 545 liradan kapandı.

Haftanın son işlem gününe 545 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1.64 oranında yükselişle 554 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 545 lira, en yüksek ise 556 lira seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI POWELL’A ODAKLANDI

Öte yandan bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın gerçekleştireceği konuşma altın yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Powell’ın vereceği mesajlar dolar ve altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

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