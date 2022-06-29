Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanmasının ardından gram altın fiyatı sert düşüşe imza atmıştı. Geçtiğimiz hafta cuma günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ticari kredilere yönelik düzenlemeyi duyurdu. Buna göre 15 milyon liranın üzerinde yabancı para cinsi varlığı bulunan şirketlere yönelik kredi verilmeyecek. Bu şirketlerin uygun fiyatlı kredi kullanabilmeleri için döviz satmaları gerekiyor.

Kritik gelişme sonrası döviz kurlarında sert düşüş görüldü. Pazartesi günü dolar/TL 16.07’ye, euro/TL ise 17.01’e kadar gerilemişti. Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanmasıyla birlikte gram altın fiyatı ise 949 liraya düşmüştü.

SERT DÜŞÜŞ SONRASI GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününde sert düşen gram altın sonraki günlerde ise yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz güne 969 liradan başlayan gram altın 978 liraya kadar yükseldikten sonra 976 liradan kapandı.

Bugüne 976 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 976 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 968 lira, en yüksek ise 978 lira seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ KULAĞI KRİTİK GELİŞMEDE

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün açıklanacak olan kritik gelişmede olacak. Son dönemde ABD’de enflasyonun 41 yılın rekorunu kırmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) parasal sıkılaşma eğilimini artırmıştı. Fed son toplantısında politika faizini 75 baz puan yükselterek 28 yılın en sert faiz artışına gitmişti.

ABD’de yüksek enflasyon ve sert faiz artışlarının ekonomiyi durgunluğa sürükleyebileceği endişesi giderek artıyor. Geçen hafta Fed Başkanı Powell, ekonominin resesyona girebileceği ihtimalini kabul etmişti.

Bugün saat 15.30’da ABD’de 1. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. ABD ekonomisi en son yüzde 1.5 oranında daralma kaydetmişti. Bugün açıklanacak veride de ekonominin yüzde 1.5 oranında daralması bekleniyor.

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Eğer ABD ekonomisi beklentiler dahilinde daralma kaydederse bu durumda ekonominin resesyona girme ihtimali giderek kuvvetlenecek. Bu durum altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

ONS ALTINDA SAKİN SEYİR

Haftaya 1827 dolardan başlayan ve ilk iki işlem gününde de düşüş kaydeden ons altın 1818 dolara kadar gerilemişti.

Bugüne 1819 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1820 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1818 dolar, en yüksek ise 1823 dolar seviyeleri görüldü.