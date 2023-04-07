Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Altın fiyatları bu hafta ABD’den gelen ekonomik verilerle birlikte sert hareketler gösterdi. ABD’de açıklanan son verilerin bir durgunluğa işaret etmesiyle birlikte güvenli liman altına talep arttı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırabileceğine yönelik ihtimallerin bu hafta gerilemesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin düşmesine yol açtı. Küresel çapta doların zayıflaması ise altına destek verdi.

ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI SONRASI ALTIN REKORA YÖNELDİ

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektör istihdamı piyasa tahminlerinin altında artış gösterdi. Çarşamba günü saat 15.15 itibarıyla açıklanan kritik veri sonrası altın fiyatları yükselişini sürdürdü.

ALTIN FİYATLARI REKORDAN DÖNDÜ

Çarşamba günü 2020 dolardan açılan ons altın 2032 doları görerek 13 ayın zirvesine ulaştı. Ons altında gün içerisinde en düşük 2010 dolar seviyesi görüldü.

Çarşamba günü 1248 liradan açılan gram altın 1257 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın günü 1250 liradan tamamladı.

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Perşembe günü ABD’de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. 1 Nisan ile sona eren haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı bir önceki haftaya göre düşüş gösterdi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları düşüşe geçti.

Dün 2020 dolardan açılan ons altın 2000 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 2007 dolardan kapandı.

Perşembe gününe 1250 liradan başlayan gram altın 1238 lirayı gördükten sonra 1242 liradan günü tamamladı.

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

Öte yandan bugün saat 15.30’da ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdamın mart ayında 239 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam 311 bin yukarı gelmişti.

Kritik tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarında yönü belirleyecek. İş gücü piyasasının öncü göstergesi olan tarım dışı istihdam rakamı Fed’in para politikasını belirleyen önemli bir parametre olarak öne çıkıyor.

BUGÜN YURT DIŞI PİYASALARIN ÇOĞU KAPALI

Öte yandan bugün ABD, Avrupa ve Asya piyasaları Kutsal Cuma Günü sebebiyle kapalı kalacak. Piyasaların tatil olması sebebiyle ons altın fiyatındaki hacimsiz seyir dikkat çekiyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 2007 dolardan başlayan ons altın yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2007 dolar, en yüksek ise 2007 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın son işlem gününe 1241 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda sakin seyrederek 1242 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1240 lira, en yüksek ise 1244 lira seviyeleri test edildi.