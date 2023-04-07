Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisini açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,32, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %3,27, mevduat faizi (brüt) %1,04, Amerikan Doları %0,38 ve Euro %0,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,62 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi %1,40 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,79, Amerikan Doları %1,44, Euro %1,52 ve DİBS %4,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,22 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,38, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,54 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %34,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,64 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %50,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %62,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %5,60, Amerikan Doları %19,97, külçe altın %20,54, Euro %22,23 ve mevduat faizi (brüt) %28,47 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %1,89 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %13,62, külçe altın %14,23, Euro %16,07 ve mevduat faizi (brüt) %22,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.