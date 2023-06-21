Altın yatırımcıları Powell’ı bekliyor

Para ve emtia piyasalarında yön geçtiğimiz hafta Fed faiz kararı sonrası şekillendi. Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tuttu.

BU YIL FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ MASADAN KALKTI

Geçen hafta Fed faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell piyasalara para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Powell yakın zamanda faiz indirimi olmayacağını bu yıl birkaç kez daha faiz artırımına gidilebileceğini söyledi.

ONS ALTIN FİYATI BASKI ALTINDA

Fed’in faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentiler ve ilave faiz artışlarının masada olacağına yönelik söylemlerin ardından ons altında baskı arttı. Sıkı para politikasına yönelik söylemler özellikle faizsiz bir varlık olan altın fiyatı üzerinde negatif etki yaratıyor.

ONS ALTIN DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1950 dolardan başlayan ons altın akşam saatlerine doğru 1929 dolara kadar geriledi. Günlük bazda yüzde 1’den fazla değer kaybeden ons altın 1936 dolardan kapandı.

GRAM ALTINDA KAYIP YÜZDE 1’İ AŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel seyrediyor. Ons altının dün sert düşmesi sonrası gram altında da değer kaybı hızlandı. Güne 1479 liradan başlayan gram altın 1461 liraya kadar geriledi. Gram altında günlük düşüş yüzde 1’in üzerine çıktı. Gram altın dün 1466 liradan kapandı.

PİYASALAR POWELL’I BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 17.00’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında olacak. Powell, Kongre önünde sunum yapacak. Sunumda ileriye dönük para politikasına ilişkin piyasalara mesaj verilmesi bekleniyor.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1935 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1931 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1931 dolar, en yüksek ise 1939 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 1466 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1463 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1463 lira, en yüksek ise 1472 lira seviyeleri test edildi.