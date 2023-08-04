Altın yatırımcılarının gözü ABD’de

Geçtiğimiz haftalarda sert yükselen ons ve gram altın yatırımcıların ilgisini çekmişti. Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselen altın fiyatları ardından ABD ikinci çeyrek büyüme verileri sonrası keskin düşüş göstermişti.

HAFTA ORTASINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Çarşamba günü ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi açıklandı. Kritik tarım dışı istihdam verisi için öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdamı beklentilerin çok üzerinde artış gösterdi.

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ABD’de iş gücü piyasasında bir durgunluk olmaması Fed’in faiz artışları için daha fazla alanı olabileceği ihtimallerini kuvvetlendirdi. Dolar endeksi çarşamba günü 102.843’e kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.198 seviyesini gördü.

Doların küresel çapta güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ons altın fiyatının baskı altında kalmasına yol açtı.

ONS ALTIN GERİLEDİ

Çarşamba günü 1934 dolara kadar gerileyen ons altın perşembe günü sakin bir seyir izledi. Ons altın günü 1934 dolar seviyesinden kapattı.

Ons altındaki gerilemenin etkisiyle birlikte çarşamba günü 1674 lirayı gören gram altın perşembe günü 1673 lirayı test ettikten sonra 1675 liradan kapandı.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün saat 15.30’da ABD’de temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdamın 200 bin artması bekleniyor. Kritik istihdam verisi sonrası altında yön belli olacak.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1934 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1933 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1932 dolar, en yüksek ise 1938 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1677 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1673 lira, en yüksek ise 1707 lira seviyeleri test edildi.