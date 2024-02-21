'Faiz indirimi altın ve petrolü yükseltir'

Goldman Sachs, Fed'in yapacağı bir faiz indiriminde fiyatları en çok etkilenecek emtilar olarak endüstriyel metalleri, bakır ve altını gösterdi. Metalleri ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlanının takip edeceğini savundu.

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Ancak Goldman Sachs, Fed faiz indiriminin doğal gaz ve tarımsal ürünlere ekonomik açıdan ciddi bir fiyat etkisi olmayacağını da öngördü.