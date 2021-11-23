Altında 'Powell' etkisi

Fed başkanlığı için Powell'ın ve başkan yardımcılığı için Lael Brainard'ın aday gösterilmelerinin Fed politikasına ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırdığı değerlendirmeleri, Fed üyelerinin varlık alımlarını azaltmayı hızlandırmasına desteklerinin arttığına işaret eden açıklamaların ABD dolarını güçlendirmesi, altın fiyatını 1800 dolar/ons desteğine doğru çekti.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇ KAZANDI

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükseliş doların gelişmiş para birimleri karşısında güçlenmesine neden oldu. ABD Başkanı Biden’ın, Powell’ı Fed başkanlığına yeniden aday göstermesiyle birlikte dolar endeksi geçtiğimiz gün 96.560’a ulaşarak 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi bugün ise 96.450 ile hafif gerileme kaydediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD dolarının güçlenmesinin etkisi ile dün gece bir ara 1802,32 dolar/ons seviyesine kadar gerileyen spot altın, şu sıralarda 1806 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, spot altın fiyatının 15 Aralık tarihinde yapılacak FOMC toplantısına kadar 1800-1850 dolar/ons aralığında konsolide olmasını bekliyorlar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününe 650 liranın üzerinde başlayan gram altın, 671 lira seviyesine kadar yükseldi ve 663.7 liradan kapandı.

Bugüne ise 663.7 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 694 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 661 lira, en yüksek ise 696 lira seviyeleri görüldü.