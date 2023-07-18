Altında rekor serisi sürüyor

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artması ve haziran ayı enflasyon rakamlarının 12’nci ayda da üst üste düşüş göstermesinin etkisi ile birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.

ABD VERİLERİ PİYASADAKİ GİDİŞATI BELİRLİYOR

Özellikle enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesinin etkisiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayı toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentileri kuvvetlendi.

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Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi ve tahvil faizinde sert düşüşler görülürken, yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi. Ons altının son 10 gün içerisinde 1900 dolar seviyelerinden yönünü yukarı çevirmesi yurt içinde gram altın fiyatının rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı.

DOLAR ENDEKSİ 100’ÜN ALTINI GÖRDÜ

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 7 Temmuz’da 103’lü seviyelerin üzerinde seyrederken, ABD tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte hızla düşüşe geçti. Dolar endeksi bu hafta 100 seviyesinin altına sarktı.

ONS ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz güne 1955 dolardan başlayan ons altın 1945 dolara kadar geriledikten sonra 1955 dolardan kapandı.

Bugüne 1955 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1962 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1954 dolar, en yüksek ise 1962 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YENİDEN REKOR KIRDI

Yurt içinde gram altın fiyatı döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Dün 1657 lira ile tüm zamanların zirvesini test eden gram altın haftanın ikinci işlem gününe 1655 liradan başladı. Gram altın bugün 1700 lira ile yeni rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1695 liradan işlem görürken, gün içerisinde en düşük 1651 lira seviyesi test edildi.