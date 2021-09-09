Altında yön bugün belli olacak

Salı günü ABD tahvil faizlerinde gelişen yükselişin etkisiyle birlikte 1833 dolar seviyesinden 1793 dolara kadar geri çekilen ons altın, bugün itibarıyla düşüşünü 4’üncü güne taşıdı.

Geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok altında gelmesiyle 1836 dolara kadar yükselen ons altın, 4 işlem gününde kazançlarının tamamını sildi.

Güne 1792 dolar seviyesinden başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.19 oranında primle 1797 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1788 dolar, en yüksek ise 1797 dolar seviyeleri görüldü.





GRAM ALTIN YATAY SEYRE YÖNELDİ

Sabah saatlerinde yükseliş kaydeden gram altın öğleden sonra 489 lira seviyesine kadar geri çekilerek yatay seyre yöneldi. Gram altında gün içerisinde en düşük 488 lira, en yüksek 490 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZLERİNDE DURUM NE?

Salı günü ABD 10 yıllık tahvil faizinin 13.33’ten 13.38’e çıkmasıyla birlikte dolar kuru emtia fiyatları karşısında güç kazanmıştı. Tahvil faizlerinin bugün itibarıyla tekrardan 13.33 seviyesine geri çekildiği görülüyor.

Haftanın ilk işlem gününde 92.1 seviyesine kadar geri çekilen dolar endeksi ise son 3 gün içerisinde toparlanma eğilimi gösteriyor. 6 ülke majör para birimi karşısında doların seyrinin incelendiği dolar endeksi bugün 92.5 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde 93 kritik direnç seviyesi ise önemle takip ediliyor.

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DOLAR ZAYIFLIYOR

Bugün sabah saatlerinde yükseliş kaydeden Dolar/TL, öğleden sonra geri çekilerek 8.46 lira seviyesinde yatay seyrediyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 8.45 lira en yüksek ise 8.51 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 10.04 lira seviyesinde primli seyrediyor.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ OLDUKÇA YOĞUN

Öte yandan bugün Türkiye saati ile 14.45’te Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Aynı zamanda saat 15.30’da ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın tam istihdam konusundaki kararlı söylemleri doğrultusunda Fed’in varlık alımı programında yönü belirleyecek olan istihdam verileri para ve emtia piyasalarındaki gidişatı belirleyecek.