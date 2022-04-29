Alüminyum en sert aylık düşüşe hazırlanıyor

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır dün 1 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra saat 05.45'te %0,2 artışla 9.717 dolar/tona yükseldi. Kontrat aylık bazda %6,3 kayba uğradı.

LME'de alüminyum %0,1 azalışla 3.028,50 dolar/tona indi ve nisanda %13,2 düşüşle 2008 yılı Aralık ayından bu yana en kötü ayına ilerliyor.

Analistler yatırımcıların artan dolar ve büyümede yavaşlama riski konusunda endişeli olduklarını ifade ediyor.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yatay seyrederken, alüminyum %0,2 geriledi.