Amazon, Avustralya'da veri merkezi kuracak

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles düzenlediği basın toplantısında Amazon Web Services ile ortaklığı duyurdu ve hükümetin önümüzdeki on yıl içinde yeni sisteme en az 2 milyar Avustralya doları yatırım yapacağını söyledi.

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Marles yaptığı açıklamada "Bu son teknoloji savunmanın dayanıklılığını artıracaktır. Ayrıca Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin savaşla mücadele kapasitesini geliştirecek kilit uluslararası ortaklarla birlikte çalışabilirliğini güçlendirecek ve 2.000'e kadar Avustralyalıya istihdam sağlayacak" dedi.

Anlaşma kapsamında Amazon, Avustralya'da büyük ölçüde ülkenin savunma ve istihbarat kurumlarından gelen çok gizli bilgileri depolamak için özel olarak inşa edilmiş üç tesis inşa edecek.