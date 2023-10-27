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Amazon güçlü gelir ve kar açıkladı

Amazon çevrim içi satışlardaki ve reklamcılık işindeki büyümenin etkisiyle bu yaz güçlü gelir ve kar açıkladı.

27.10.2023 - 10:46 |
Amazon güçlü gelir ve kar açıkladı

Şirket, 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %13 artışla 143,1 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Amazon, 9,9 milyar dolar kar elde ederek analistlerin beklentilerini aştı.

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Amazon'un 141,6 milyar dolar gelir ve 7,71 milyar dolar kar etmesi bekleniyordu.

Amazon CEO'su Andy Jassy yaptığı açıklamada, şirketin reklam işinin güçlü bir şekilde büyümesi ve teslimat hızını artırmasıyla güçlü bir çeyrek geçirdiğini söyledi.

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