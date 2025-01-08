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Amazon yapay zeka altyapısına yatırım yapacak

Amazon, bulut birimi Amazon Web Services'in (AWS) yapay zeka altyapısını genişletmek için ABD'nin Georgia eyaletinde 11 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

08.01.2025 - 09:04 | | AA
Amazon yapay zeka altyapısına yatırım yapacak

Amazon'dan yapılan açıklamada, Georgia'nın teknoloji merkezi olarak yükselişine devam ettiğinin altı çizildi.

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AWS'nin bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerini desteklemek üzere Georgia'daki altyapısını genişletmek için 11 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı bildirilen açıklamada, bu yatırımın en az 550 yeni yüksek vasıflı istihdam oluşturmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, üretken yapay zekanın, gelişmiş bulut altyapısı ve işlem gücüne olan talebi artırdığına işaret edilerek, AWS'nin yatırımlarının Georgia'daki veri merkezlerinde yapay zekanın geleceğini destekleyeceği vurgulandı.

AWS veri merkezlerinin, geleneksel iş yükleri veya yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri için grafik işlem birimlerini verimli şekilde çalıştıracak kadar esnek olduğu belirtilen açıklamada, bu son teknoloji yapay zeka altyapısının Georgia'nın bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendireceği ifade edildi.

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Açıklamada, Amazon'un Georgia'ya yatırımları ve oluşturduğu istihdama değinilerek, şirketin 2010'dan bu yana eyalete 18,5 milyar dolar yatırım yaptığı bilgisi paylaşıldı.

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