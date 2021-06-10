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Amazon'a soruşturma açılabilir

İngiliz rekabet regülatörü Amazon'a soruşturma açabilir.

10.06.2021 - 08:49 |
Amazon'a soruşturma açılabilir

Financial Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, İngiltere rekabet regülatörü Amazon.com hakkında resmi soruşturma açmayı değerlendiriyor.

Habere göre kuruluş Amazon'un çalışmalarını aylardır gözlem altında tutuyor. Soruşturmanın zamanlaması ve kapsamı henüz netleşmese de regülatör kuruluşun Amazon'un kendi lojistik ve teslimat sistemlerini kullanan satıcıları öne çıkaran sistemden rahatsız olunduğu belirtildi.

Haberde halihazırda Amazon konusunda Avrupa Birliği'nde de devam eden bir soruşturma olduğu hatırlatıldı.

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