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Amazon'dan Visa kart kararı

Amazon, İngiltere'de çıkarılmış Visa kredi kartlarını gelecek yıldan başlayarak kabul etmeyeceği öne sürüldü.

17.11.2021 - 12:58 |
Amazon'dan Visa kart kararı

Bloomberg News'in haberine göre Amazon.com, Visa kartları konusunda aldığı karar konusunda müşterilerinin bir kısmını bilgilendirdi.

Müşterilere yapılan bilgilendirmede Birleşik Krallık'ta çıkarılmış Visa kredi kartlarının 19 Ocak 2022'den itibaren ödemelerde kullanılamayacağı ifade edildi.

Bildirime göre, Amazon müşterileri Visa banka kartlarını, MasterCard ve Amex'in kredi kartlarını ve Birleşik Krallık dışında çıkarılmış Visa kredi kartlarını alışverişlerinde kullanabilecekler.

Amazon habere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

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