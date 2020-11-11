Amazon'un başı AB ile dertte

Avrupa Birliği (AB), Amazon’u, kendi online platformunda satış yapan daha küçük tüccarlara karşı haksız bir avantaj elde etmek için piyasa hakimiyetini ve verilerini kullandığını iddia ederek, perakende rekabetine zarar vermekle suçladı.

Tecrit uygulamaları nedeniyle online satışların artmasıyla Covid-19 salgını Amazon’un küresel ekonomideki rolünü güçlendirirken, Avrupa Komisyonu Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager söz konusu suçlamayı yaptı.

Avrupa Komisyonu, Amazon’un hem ticaretle uğraşanlar hem de rakip satıcılar için bir pazar yeri olarak konumunu araştırırken, Amazon aynı zamanda satıcılara kötü muamele iddiasının yanı sıra ikili rolü nedeniyle de ABD’de incelemeye tabi tutuluyor.

AMAZON İDDİALARA KARŞI ÇIKTI

AB düzenleyici kurumu, Amazon’un kendi platformunda satış yapan rakipler hakkında verileri nasıl topladığını inceleyerek Amazon’un, kendi ürünlerine daha iyi ulaşılması için neyin popüler olduğunu kanıtlayan hassas bilgileri kullandığını ifade ediyor.

Dünyanın en zorlu antitröst uygulayıcılarından biri olarak bilinen Vestager, düzenleyicilerin Amazon gibi pazar gücüne sahip çift rollü platformların rekabeti bozmamasını sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Amazon AB iddialarına karşı çıkarak, “Amazon, küresel perakende pazarının yüzde 1’inden daha azını temsil ediyor ve faaliyet gösterdiğimiz her ülkede daha büyük perakendeciler var” dedi.