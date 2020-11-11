CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Amazon'un başı AB ile dertte
11.11.2020 - 10:19 | | Reuters

Amazon'un başı AB ile dertte

Avrupa Birliği (AB) Amazon'u piyasa hakimiyetini ve verilerini rakiplerini zor duruma sokmak için kullanmakla suçluyor.

Amazon'un başı AB ile dertte
ABONE OL

Avrupa Birliği (AB), Amazon’u, kendi online platformunda satış yapan daha küçük tüccarlara karşı haksız bir avantaj elde etmek için piyasa hakimiyetini ve verilerini kullandığını iddia ederek, perakende rekabetine zarar vermekle suçladı.

Tecrit uygulamaları nedeniyle online satışların artmasıyla Covid-19 salgını Amazon’un küresel ekonomideki rolünü güçlendirirken, Avrupa Komisyonu Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager söz konusu suçlamayı yaptı.

Avrupa Komisyonu, Amazon’un hem ticaretle uğraşanlar hem de rakip satıcılar için bir pazar yeri olarak konumunu araştırırken, Amazon aynı zamanda satıcılara kötü muamele iddiasının yanı sıra ikili rolü nedeniyle de ABD’de incelemeye tabi tutuluyor.

AMAZON İDDİALARA KARŞI ÇIKTI

AB düzenleyici kurumu, Amazon’un kendi platformunda satış yapan rakipler hakkında verileri nasıl topladığını inceleyerek Amazon’un, kendi ürünlerine daha iyi ulaşılması için neyin popüler olduğunu kanıtlayan hassas bilgileri kullandığını ifade ediyor.

Dünyanın en zorlu antitröst uygulayıcılarından biri olarak bilinen Vestager, düzenleyicilerin Amazon gibi pazar gücüne sahip çift rollü platformların rekabeti bozmamasını sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Amazon AB iddialarına karşı çıkarak, “Amazon, küresel perakende pazarının yüzde 1’inden daha azını temsil ediyor ve faaliyet gösterdiğimiz her ülkede daha büyük perakendeciler var” dedi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arzu Demirel Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ünlü televizyoncu Arzu Demirel Birinci'nin kitapları neler , nereli?

Arzu Demirel Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ünlü televizyoncu Arzu Demirel Birinci'nin kitapları neler , nereli?

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Tuğba, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü!

Tuğba, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü!

Sıradaki Haber