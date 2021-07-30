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Amazon'un satışları beklentileri karşılayamadı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artışla 113,1 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.

30.07.2021 - 08:15 | | AA
Amazon'un satışları beklentileri karşılayamadı

Amazon, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak 113,1 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 88,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde gösterdiği yükselişe rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalan şirketin gelirinin ikinci çeyrekte 115,2 milyar doları bulması öngörülüyordu.

Amazon'un net karı da bu dönemde 7,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 5,2 milyar dolar olmuştu.

E-ticaret devinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 10,3 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 15,12 dolara ulaştı. 

 

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