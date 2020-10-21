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HaberlerUzmanpara Haberleri Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor
21.10.2020 - 13:55 | | AA

Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor

Amerikan tekstil markası GAP'in, Avrupa'daki mağazalarını kapatacağı bildirildi.

Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor
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Le Monde'un haberine göre, Temmuz 2021 itibarıyla geçerli olacak plana göre şirket, Avrupa'da bulunan yaklaşık 120 mağazasını kapatarak kıtadan ayrılacak.

Geçen yıl karşılaştığı finansal zorlukların üstesinden gelmek ve markayı yeniden canlandırmak amacıyla kıtadaki 230 satış noktasını kapatan şirket, yıllık 90 milyon dolar tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalarla satış rakamları düşen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde 62 milyon avro zarar ettiğini açıklamıştı.

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