Anlaşma sağlanamadı, yeni toplantı yapılacak

Pazartesi günü düzenlenen toplantıda, Suudi Arabistan küresel düzeyde yeniden başlayan ve giderek yayılan tecrit uygulamaları nedeniyle Şubat ayında daha fazla petrol üretilmesine karşı çıkarken, Rusya ise talepteki toparlanmaya işaret ederek daha fazla üretim için çağrı yaptı.

OPEC+ grubunun önemli bileşenleri Rusya ve Kazakistan Şubat ayında petrol üretiminin artırılmasını önerirken, Irak, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri mevcut üretim düzeylerinin korunmasını istediler.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Pazar günü yaptığı bir açıklamada, küresel petrol talebinin 2021 yılında, mevcut "geri vitesten, ileri vitese geçeceğini" vurguladı.

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısına hazırlık için toplanan Ortak Teknik Komite (JTC) toplantısında konuşan Barkindo, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 95.9 milyon varile yükseleceğini söyledi.