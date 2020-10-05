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05.10.2020 - 16:55 | | DHA

'Anlaşmasız Brexit göz ardı edilemez'

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın, Pazartesi günü müşterilerine yolladığı notta, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen Brexit görüşmelerinin "anlaşmasız" sona erdirilmesi olasılığının "göz ardı edilemeyeceğini" vurgulandı.

'Anlaşmasız Brexit göz ardı edilemez'
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Goldman Sachs notunda, "Bizim temel görüşümüz ise, 'zayıf' bir sıfır tarifeli / sıfır kotalı ticaret anlaşmasının muhtemelen Kasım ayı başlarında imzalanacağı ve ardından Aralık ayı sonuna kadar onaylanacağı yönünde" denildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta yaptıkları görüşmede, iki taraf arasındaki farklılıkların belirlenmesi gerektiği üzerinde görüş birliği oluştu ve taraflar müzakerecilerini bir uzlaşma sağlanması konusunda yönlendirdiler.

Bununla birlikte iki lider, iki tarafın da birçok önemli başlıkta çok farklı yaklaşımı bulunduğunun altını çizerken, Johnson daha sonra yaptığı bir açıklamada, anlaşmasız bir Brexit'in ülkesi için iyi olacağını söyledi.

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