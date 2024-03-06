API petrol stokları 5 haftadır artıyor

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 1 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 8 milyon 428 bin varil artışın ardından 423 bin varil daha yukarı geldi. Piyasalarda beklenti artışın 2,6 milyon varil olacağı yönündeydi.

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Böylece son dört haftada toplam artış 25,2 milyon varil seviyesine ulaştı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 2023 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviye olan 361,0 milyon varile çıktı.

API benzin stokları önceki hafta yaşanan 3 milyon 272 bin varil düşüşün ardından 2 milyon 774 bin varil daha aşağı geldi. EIA verilerine göre geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 2 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş yedinci haftaya taşındı. Önceki altı haftada yaşanan 13,5 milyon varil düşüşe, geçen hafta 1 milyon 773 bin varil daha eklendi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 8 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında artış beşinci haftaya taşındı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 1 milyon 825 bin varil artışın ardından 518 bin varil daha artış yaşandı.