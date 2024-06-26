API petrol stokları artış gösterdi

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 21 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları, önceki hafta görülen 2,26 milyon varil artışın ardından 914 varil daha yukarı geldi. Analistler stoklarda 3 milyon varil düşüş öngörüyordu.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,3 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 372,2 milyon varille 2022 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayında görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

API, benzin stoklarında da iki haftalık düşüş sona erdi ve artış yaşandı. Bir önceki hafta 1,1 milyon varil gerileyen stoklar, 3,8 milyon varil yukarı geldi. EIA verilerine göre geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında seyrediyor.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında bir haftalık aranın ardından yeniden sınırlı da olsa düşüş görüldü. Cushing petrol stokları 350 bin varil azaldı.