API petrol stokları artış gösterdi

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 2,79 milyon varil azalan petrol stokları, 13 Eylül ile sona eren hafta 1,96 milyon varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi stoklarda 100 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

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Bu artışa rağmen ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin 10,9 milyon varil altında seyrediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil artışla 380,6 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 34 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Joe Biden'in göreve geldiği zamandan bu yana 254 milyon vari aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları üst üste beş haftalık düşüşüne son verdi. Bir önceki hafta 513 bin varil azalan stoklar, geçen hafta 2,34 milyon varil arttı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %1 altında bulunuyor.

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Damıtılmış ürün stoklarında üst üste ikinci haftada da artış görüldü. Önceki hafta 291 bin varil yukarı gelen stoklar, geçen hafta 2,3 milyon varil daha artış gösterdi. Damıtılmış ürün stokları bu artışa rağmen beş yıllık ortalamanın yaklaşık %8 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste altıncı haftada da düşüş yaşandı. Bir önceki hafta 2,6 milyon varil gerileyen Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,4 milyon varil daha azaldı. 6 haftalık düşüş 8,2 milyon varile ulaştı.