API petrol stokları artış gösterdi

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 1,5 milyon varil azalan petrol stokları, 4 Ekim ile sona eren hafta 10,9 milyon varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi stoklarda 1,9 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

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Bu artışla birlikte ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin 5 milyon varil altında seyrediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,3 milyon varil artışla 382,9 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 35 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiği zamandan bu yana 252 milyon varil aşağıda bulunuyor. Bu seviyelerde bir artışla birlikte stokların 2020 yılı Ocak seviyesine dönmesinin 5 yılını bulabileceği belirtiliyor.

API benzin stokları inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Bir önceki hafta 900 bin varil artan stoklar, geçen hafta 557 bin varil azaldı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %1 altında bulunuyor.

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Damıtılmış ürün stoklarında üst üste üçüncü haftasında da geriledi. Önceki hafta 2,7 milyon varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 2,59 milyon varil daha düşüş gösterdi. Damıtılmış ürün stokları bu düşüşün ardından beş yıllık ortalamanın yaklaşık %8 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste ikinci haftasında da artış yaşandı. Bir önceki hafta 700 bin varil yükselen Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,36 milyon varil daha arttı.