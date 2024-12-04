API petrol stokları artış gösterdi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 5,94 milyon varil azalan petrol stokları, 29 Kasım ile sona eren hafta 1,23 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi stoklarda 2,06 milyon varil artış olacağı yönündeydi. Bu artışın ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 4 milyon varil altına geldi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,4 milyon varil artışla 391,8 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste ikinci haftasında da arttı. Bir önceki hafta 1,81 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 4,62 milyon varil daha yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste ikinci haftada yukarı hareket yaşandı. Önceki hafta 2,54 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 1,01 milyon varil daha yükseldi. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %5 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üç haftalık düşüşün ardından sınırlı da olsa arttı. Bir önceki hafta 734 bin varil düşen Cushing petrol stokları, geçen hafta 112 bin varil yükseldi.