API petrol stokları artış gösterdi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,23 milyon varil artan petrol stokları, 6 Aralık ile sona eren hafta 499 bin varil daha yukarı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 1,3 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

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Bu artışın ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 3,4 milyon varil altında bulunuyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil artışla 392,5 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste üçüncü haftasında da arttı. Bir önceki hafta 4,62 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 2,85 milyon varil daha yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %4 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste üçüncü haftada yukarı hareket yaşandı. Önceki hafta 1,0 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 2,45 milyon varil daha yükseldi. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %5 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları bir haftalık aranın ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi. Bir önceki hafta 112 bin varil ile sınırlı artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,52 milyon varil azaldı.