API petrol stokları artış gösterdi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,46 milyon varil azalan petrol stokları, 7 Mart ile sona eren hafta 4,25 milyon varil yukarı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 2,1 milyon varil artış olacağı yönündeydi. Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 17 milyon varil arttığı hesaplandı.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,3 milyon varil artışla 395,6 milyon varile ulaştığını gösterdi.

API benzin stoklarında üst üste ikinci hafta da düşüş yaşandı. Önceki hafta 1,25 milyon varil azalan stoklara, geçen hafta 4,56 milyon varil daha eklendi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları da üst üste dördüncü haftasında yukarı geldi. Stoklar önceki hafta yaşanan 1,14 milyon varil artışın ardından, geçen hafta 421 bin varil daha artış gösterdi. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %6 altına geldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 1,63 milyon varil artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,2 milyon varil azaldı.