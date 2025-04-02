API petrol stokları artış gösterdi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 4,6 milyon varil azalan petrol stokları, 28 Mart ile sona eren hafta 6,0 milyon varil yukarı geldi. Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 23 milyon varil arttığı hesaplandı.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilerde, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 0,3 milyon varil artışla 396,4 milyon varile ulaştı.

Benzin stoklarında üst üste beşinci haftada da düşüş yaşandı. Önceki hafta 3,3 milyon varil azalan stoklara, geçen hafta 1,6 milyon varil daha eklendi. Böylece son beş haftada düşüş 12,4 milyon varile ulaştı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %2 üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste üçüncü haftasında da sınırlı da olsa aşağı geldi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 1,3 milyon varil düşüşün ardından, geçen hafta 11 bin varil daha gerileme görüldü. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %7 altına geldi.