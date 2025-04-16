API petrol stokları artış gösterdi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,1 milyon varil azalan petrol stokları 11 Nisan ile sona eren hafta 2,4 milyon varil yukarı geldi. Analistler stoklarda 1,68 milyon varil düşüş bekliyordu. Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 24 milyon varil arttığı hesaplandı.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 0,3 milyon varil artışla 397 milyon varile ulaştı.

Benzin stoklarında bir haftalık sınırlı yükselişin ardından yeniden yön aşağı döndü. Önceki hafta 207 bin varil artan stoklar, geçen hafta 3 milyon varil azaldı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamaya yakın bir seviyede bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste beşinci haftasında da aşağı geldi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 1,84 milyon varil düşüşün ardından, geçen hafta 3,2 milyon varil daha gerileme görüldü. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %9 altına geldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 636 bin varil artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 349 bin varil azaldı.