API petrol stokları artış gösterdi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 4,49 milyon varil azalan petrol stokları, 9 Mayıs ile sona eren hafta 4,29 milyon varil yükseldi. Analistler stoklarda 2,4 milyon varil seviyesinde bir düşüş bekliyordu. Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 23 milyon varil arttığı hesaplandı.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 500 bin varil artışla 399,6 milyon varile ulaştı.

Benzin stokları üst üste beşinci haftasında da aşağı geldi. Önceki hafta 1,97 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 1,37 milyon varil daha geriledi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları bir haftalık artışın ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 2,24 milyon varil artışın ardından, geçen hafta 3,68 milyon varil düşüş görüldü. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %13 altına geldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları ikinci hafta da geriledi. Bir önceki hafta 854 bin varil düşen Cushing petrol stokları, geçen hafta 850 bin varil daha azaldı.