API petrol stokları arttı

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 31 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları, önceki hafta görülen 6,49 milyon varil düşüşün ardından 4,05 milyon varil artış gösterdi. Analistler stoklarda 1,9 milyon varil düşüş öngörüyordu.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,9 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 340,2 milyon varille 2023 Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayında görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

API benzin stoklarında da artış yaşandı. Bir önceki hafta 452 bin varil ile sınırlı bir düşüş gösteren stoklar, 4,03 milyon varil yukarı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %2 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste ikinci haftasında da yükseldi. Önceki hafta 2,05 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 1 milyon 975 bin varil daha yükseldi.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında bir haftalık aranın ardından yeniden yükseliş görüldü. Cushing petrol stokları 983 bin varil arttı.