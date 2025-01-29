API petrol stokları arttı

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1 milyon varil artan petrol stokları, 24 Ocak ile sona eren hafta 2,86 milyon varil daha yukarı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 3,7 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,2 milyon varil artışla 394,8 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste beşinci haftasında da arttı. Önceki dört hafta toplam 18,1 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 1,89 milyon varil daha yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarıda üst üste dört hafta süren yukarı hareketi tamamladı ve yaklaşık bir yılın en büyük düşüşünü gösterdi. Önceki dört hafta toplam 15,7 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 3,75 milyon varil azaldı. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %6 altında kaldı.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üst üste iki hafta süren artışını sonlandırdı ve sınırlı bir seviyede geri geldi. Bir önceki hafta 500 bin varil yükselen Cushing petrol stokları, geçen hafta 144 bin varil azaldı.