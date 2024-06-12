API petrol stokları azaldı

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 7 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları önceki hafta görülen 4,05 milyon varil artışın ardından 2,43 milyon varil düşüş gösterdi. Analistler stoklarda 1,75 milyon varil düşüş öngörüyordu.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,3 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 370,5 milyon varille 2023 Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayında görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

API benzin stoklarında da düşüş yaşandı. Bir önceki hafta 4,03 milyon varil artış gösteren stoklar, 2,55 milyon varil aşağı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste üçüncü haftasında da yükseldi. Önceki hafta 1,98 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 972 bin varil daha yükseldi. Bu yükselişe rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %7 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında bir haftalık aranın ardından yeniden düşüş görüldü. Cushing petrol stokları 1,94 milyon varil azaldı.